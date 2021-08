காஷ்மீர் மக்கள் பொறுமையை இழந்தால் காணாமல்போய் விடுவீர்கள்.. மத்திய அரசுக்கு மெஹபூபா முப்தி எச்சரிக்கை

India

oi-Rayar A

ஜம்மு: ஜம்மு-காஷ்மீர் மக்கள் பொறுமையை இழந்தால் நீங்கள் மறைந்து விடுவீர்கள் என்று மத்திய அரசுக்கு ஜம்மு-காஷ்மீர் முன்னாள் முதல்வர் மெஹபூபா முஃப்தி எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார். 2019-ம் ஆண்டு ஆகஸ்டு மாதம் மத்திய அரசு ஜம்மு-காஷ்மீருக்கான சிறப்பு அந்தஸ்தை மத்திய அரசு அதிரடியாக ரத்து செய்தது.

ஜம்மு-காஷ்மீருக்கு மீண்டும் சிறப்பு அந்தஸ்து வழங்க வேண்டும் என்று காஷ்மீர் அரசியல் தலைவர்கள் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகின்றனர். இந்த நிலையில் தெற்கு காஷ்மீரின் குல்காமில் நடந்த பொதுக்கூட்டத்தில் உரையாற்றிய மெஹபூபா முஃப்தி கூறியதாவது:-

'கருணாநிதியின் அன்பை பெற்ற பண்பாளர்..' இல கணேசனுக்கு முதல்வர் ஸ்டாலின் உள்ளிட்ட தலைவர்கள் வாழ்த்து

English summary

'BJP government will disappear if the people of Jammu and Kashmir lose patience' says Mehbooba Mufti Former Chief Minister of Jammu and Kashmir Mehbooba Mufti has warned the Union government that the people of Jammu and Kashmir will disappear if they lose patience. In August 2019, the Union Government abruptly revoked the special status of Jammu and Kashmir