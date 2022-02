மணிப்பூரில் தொங்கு சட்டசபைக்கு நோ சான்ஸ்.. பாஜக 40 இடங்களில் ஜெயிக்கும்.. முதல்வர் பைரேன்சிங் ஆரூடம்

India

இம்பால்: மணிப்பூரில் தொங்கு சட்டசபை அமைய வாய்ப்பே இல்லை; பாரதிய ஜனதா கட்சியே 40 இடங்களில் வென்று ஆட்சியைத் தக்க வைக்கும் என்று முதல்வர் பைரேன்சிங் கூறியுள்ளார்.

60 இடங்களைக் கொண்ட மணிப்பூர் சட்டசபைக்கு 2 கட்டங்களாக தேர்தல் நடைபெறுகிறது. மணிப்பூரில் முதல் கட்டமாக 38 தொகுதிகளில் நாளை வாக்குப் பதிவு நடைபெற உள்ளது.

மணிப்பூரில் பாஜகவுக்கு எதிராக எதிர்க்கட்சிகள் குறிப்பாக காங்கிரஸ், இடதுசாரிகள் கை கோர்த்துள்ளன. இதுவரை கூட்டணி கட்சிகளாக இருந்த மாநில கட்சிகள் தனித்து போட்டியிடுகின்றன. மணிப்பூர் சட்டசபை தேர்தலில் வன்முறைகள் நிகழ்ந்து வருகின்றன. வேட்பாளர் ஒருவர் தந்தை பாஜகவினரால் சுடப்பட்டதாகக் கூறப்பட்டது. மேலும் சனிக்கிழமையன்று தீவிரவாதிகள் நடத்திய வெடிகுண்டு தாக்குதலில் 2 பேர் கொல்லப்பட்டனர்.

English summary

Manipur CM Biren Singh said that BJP will form the govt in the State with its own strength.