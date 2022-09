கோகினூர் வைரம்.. பூரி ஜெகன்நாதருக்கு தான் சொந்தம்.. பறித்த பிரிட்டிஷ்காரர்கள் பற்றிய பரபர கடிதம்

India

புவனேஸ்வர்: மறைந்த பிரிட்டன் மகாராணி 2ம் எலிசபெத்தின் கிரீடத்தில் ஜொலிக்கும் கோகினூர் வைரம் ஒடிசாவின் பூரி ஜெகன்நாதருக்கு சொந்தமானது என்று ஜெகன்னாத் சோனா அமைப்பு கூறியுள்ளது. மேலும் பின்னணியில் உள்ள விபரத்தை கூறி கோகினூர் வைரத்தை மீட்டு தர வேண்டும் எனக்கூறி ஜனாதிபதி திரெளபதி முர்முவுக்கு கடிதம் எழுதப்பட்டுள்ளது.

பிரிட்டன் மகாராணியாக 1952ம் ஆண்டில் தனது 21வயது வயதில் அரியனை ஏரியவர் தான் 2ம் எலிசபெத். இவர் 70 ஆண்டுகள் வரை பிரிட்டன் மகாராணியாக இருந்த நிலையில் கடந்த 8 ம் தேதி இரவில் உடல்நலக்குறைவால் காலமானார்.

96 வயதில் மறைந்துள்ள பிரிட்டன் மகாராணிக்கு உலக தலைவர்கள் இரங்கல் தெரிவித்து வருகின்றனர். இவரது இறுதி சடங்குகள் லண்டனில் நடைபெற உள்ள நிலையில் பலநாட்டு தலைவர்கள் நேரில் சென்று அஞ்சலி செலுத்தி வருகின்றனர்.

பிரிட்டன் மன்னரான சார்லஸ்.. ஒடிசா கிராமத்தில் ஓஹோவென கொண்டாட்டம்.. அடடா! இப்படி ஒரு கனெக்ஷனா!

English summary

The Jagannath Sona organization has claimed that the Cochinur diamond that shines in the crown of the late British Queen Elizabeth II belongs to Odisha's Puri Jagannath. A letter has also been written to President Thirelapathi Murmu asking for the return of the Cochinur diamond by giving the details in the background.