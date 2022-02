"மோடியின் ஸ்டைலை பாலோ பண்ணுங்க.." கனடா பிரதமருக்கு ஐடியா தரும் இந்திய அமைப்பு.. இதுதான் காரணம்

India

oi-Vigneshkumar

ஒட்டாவா: கனடாவில் வேக்சினுக்கு எதிரான போராட்டத்தை ஒடுக்க அந்நாட்டுப் பிரதமர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ அதிரடி நடவடிக்கைகளை அறிவித்துள்ள நிலையில், இதற்கு இந்திய- கனடா அமைப்புகள் கவலை தெரிவித்துள்ளன.

கனடாவில் பெரும்பாலான மக்கள் கொரோனா வேக்சின் போட்டுக் கொண்ட போதிலும், குறிப்பிட்ட சிலர் வேக்சின் போட்டுக்கொள்ளத் தொடர்ந்து தயக்கம் காட்டி வருகின்றனர். இதையடுத்து அனைவரும் வேக்சின் செலுத்துவதை உறுதி செய்யும் வகையில் அந்நாட்டு அரசு சில கட்டுப்பாடுகளை அறிவித்தது.

அதாவது அந்நாட்டின் டிரக் ஓட்டுநர்கள் அமெரிக்கா- கனடா எல்லையைக் கடக்கும் போது கட்டாயம் வேக்சின் போட்டிருக்க வேண்டும் என அறிவிக்கப்பட்டது. இதற்கு அந்நாட்டின் டிரக் ஓட்டுநர்களில் ஒரு பகுதியினர் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர்.

English summary

Indo-Canadian organisations expressed concern over the imposition of the Emergency Act in Canada: Indo-Canadian organisations asked Prime Minister Justin Trudeau to follow the way Prime Minister Modi handled the farmers' protest in India.