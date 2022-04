பிறந்தநாள் விழாவில் சீரழிக்கப்பட்ட சிறுமி! கற்பழிப்பா? காதலா? சர்ச்சையில் சிக்கிய மம்தா பானர்ஜி

India

கொல்கத்தா : மேற்கு வங்க மாநிலத்தில் கொல்கத்தாவில் திரிணமுல் காங்கிரஸ் கட்சியின் கிராம பஞ்சாயத்து உறுப்பினரின் மகனால் 14 வயது சிறுமி பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்ட சம்பவத்தில் , உண்மையிலேயே பாலியல் வன்கொடுமையா? அல்லது அந்த சிறுமி கர்ப்பமாக இருந்தாரா? என அம்மாநில முதல்வர் மம்தா பானர்ஜிகூறியது சர்ச்சையாகியுள்ளது.

பிறந்தநாள் விழாவில் கலந்து கொண்ட 14 வயது சிறுமி பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்ட நிலையில் மருத்துவமனையில் அவர் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார்.

Was the rape of a 14-year-old girl by the son of a Trinamool Congress Gram Panchayat member in Kolkata, West Bengal, really sexual abuse? Or was that little girl pregnant? State Chief Minister Mamata Banerjee's statement has become controversial.