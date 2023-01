நாடாளுமன்றத் தேர்தல்.. பிரதமரை தீர்மானிக்கும் தலைவராக மு.க.ஸ்டாலின் இருப்பார்.. ஆ.ராசா பேச்சு!

India

oi-Yogeshwaran Moorthi

கள்ளக்குறிச்சி: எங்கள் மொழி, எங்கள் கலாச்சாரம், எங்கள் இனம் என்பது வேறு என்று திமுக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஆ.ராசா தெரிவித்துள்ளார். அதேபோல், 2024ல் பிரதமரை தீர்மானிக்கு தலைவராக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் விளங்குவார் என்றும் ஆ.ராசா கூறியுள்ளார்.

இந்தித் திணிப்புக்கு எதிராகத் தமிழ்நாட்டில் நடந்த 1965-ஆம் ஆண்டு மாபெரும் போராட்டம் வெடித்தது. பல உயிர்களை பலி கொண்ட அந்தப் போராட்டம் அரசியல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகும். தமிழ்நாட்டில் காங்கிரஸ் ஆட்சியை வீழ்த்தி திமுக அரியணை ஏற இந்தப் போராட்டம் திருப்புமுனையாக அமைந்தது.

இந்தி திணிப்பை எதிர்த்து, தமிழ் மொழியைக் காக்க உயிர் நீத்த தியாகிகளின் நினைவாக மொழிப்போர் தியாகிகள் தினம் நேற்று அனுசரிக்கப்பட்டது. அந்த வகையில் இந்தி திணிப்பு போராட்டங்களில் பங்கேற்று உயிர்நீத்த மொழிப்போர் தியாகிகளுக்கு ஆண்டுதோறும் ஜனவரி 25ம் தேதி திமுக, அதிமுக உள்ளிட்ட கட்சிகளின் சார்பில் வீர வணக்கம் செலுத்துவது வழக்கம்.

English summary

DMK MP A Raja said that our language, our culture and our race are different. Similarly, A. Raja has also said that Chief Minister M. K. Stalin will be the leader to decide the Prime Minister in 2024 Elections.