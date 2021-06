மிசோராமில் தஞ்சம் புகுந்த மியான்மர் நாட்டு முதலமைச்சர்.. 24 எம்எல்ஏக்களும் வருகை.. பரபரக்கும் எல்லை

India

oi-Veerakumar

கொல்கத்தா: மியான்மரில் வெடித்த ராணுவ புரட்சியைத் தொடர்ந்து அந்த நாட்டின், சின் மாநில முதல்வர் சலாய் லியன் லுவாய், இந்தியாவின் மிசோராம் மாநிலத்தில் தஞ்சம் புகுந்துள்ளார்.

2016 ஆம் ஆண்டு சின் மாநில முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றவர் சலாய். திங்கள்கிழமை இரவு அவர் எல்லை நகரமான சம்பாய் வழியாக மிசோராம் மாநிலத்திற்குள் நுழைந்துள்ளார். இது மாநில தலைநகர் ஐஸ்வாலில் இருந்து 185 கி.மீ தூரத்தில் உள்ள பகுதியாகும்.

மேற்கு மியான்மரில் உள்ள சின் மாநிலம் 510 கி.மீ தூரத்திற்கு மேற்கு எல்லையை மிசோரம் மாநிலத்தின், சம்பாய், சியாஹா, லாங்ட்லாய், செர்ச்சிப், ஹன்ன்தியல் மற்றும் சைச்சுவல் ஆகிய ஆறு மாவட்டங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்கிறது. அந்த அளவுக்கு மியான்மர் மற்றும் மிசோராம் நெருக்கமானவை.



The Chief Minister of Myanmar's Chin state - Salai Lian Luai - has taken shelter in Mizoram following the military coup in that country, sources in the state Home Department said Wednesday.