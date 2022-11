விவாகரத்து வதந்தி: பிரபல நடிகையுடன் நெருக்கமாக இருக்கும் சோயிப் மாலிக்.. சானியா ரசிகர்கள் அதிர்ச்சி!

India

oi-Mani Singh S

இஸ்லாமாபாத்: சானியா மிர்சா - சோயிப் மாலிக் நட்சத்திர ஜோடிகள் இடையே பிளவு ஏற்பட்டுள்ளதாக வதந்திகள் கொடி கட்டி பறக்கும் நிலையில் பாகிஸ்தானின் நடிகை ஒருவருடன் சோயிப் மாலிக் நெருக்கமாக இருக்கும் புகைப்படங்கள் சமூக வலைத்தளங்களில் பரவி வருகின்றன. இது சானியா மிர்சா ரசிகர்களை அதிர்ச்சியடைய செய்துள்ளது.

இந்தியாவின் நட்சத்திர டென்னிஸ் வீராங்கனை சானியா மிர்சாவிற்கும் பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வீரர் சோயிப் மாலிக் இடையே கடந்த 2010 ஆம் ஆண்டு திருமணம் நடைபெற்றது.

காதல் திருமணம் செய்து கொண்ட இந்த ஜோடிகள் திருமணம் முடிந்த பிறகு அவரவர் நாடுகளுக்காக தொடர்ந்து விளையாடி வந்தனர்.

English summary

Rumors of a rift between the star couple Sania Mirza and Shoaib Malik are flying high, and photos of Shoaib Malik being intimate with a Pakistani actress are doing the rounds on social media. This has shocked Sania Mirza fans.