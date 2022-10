குஜராத் தொங்கு பால விபத்து.. அரசியல் செய்ய விரும்பவில்லை.. ராகுல் காந்தி இரங்கல்!

India

oi-Yogeshwaran Moorthi

ரங்காரெட்டி: குஜராத் மோர்பி தொங்கு பால விபத்தை அரசியலாக்க விரும்பவில்லை என்று காங்கிரஸ் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ராகுல் காந்தி தெரிவித்துள்ளார். அதுமட்டுமல்லாமல் இந்த விபத்தை அரசியலாக்கினால், பலியானவர்களை அவமானப்படுத்துவதாக இருக்கும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார்.

காங்கிரஸ் கட்சியை வலுப்படுத்தும் நோக்கில், கன்னியாகுமரி முதல் காஷ்மீர் வரை ராகுல் காந்தி, இந்திய ஒற்றுமை யாத்திரையை மேற்கொண்டு வருகிறார். தமிழ்நாட்டில் தொடங்கிய நடைபயணம், கேரளா, கர்நாடகா, ஆந்திராவை தொடர்ந்து கடந்த 23ம் தேதி முதல் தெலங்கானா தொடர்ந்து வருகிறது.

இந்த ஒற்றுமை நடைபயணத்தின் போது அந்தந்த மாநிலங்களின் அரசியல் சூழ்நிலைகளையும், தேசிய அளவிலான பிரச்சினைகளை பற்றி செய்தியாளர்களை சந்தித்து தனது கருத்துக்களை பகிர்ந்து வருகிறார். இந்த நிலையில் தெலங்கானா மாநிலம் ரங்காரெட்டி மாவட்டத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த ராகுல் காந்தியிடம் குஜராத் தொங்கும் பாலம் விபத்துக்கு யார் பொறுப்பு என்று கேள்வி எழுப்பப்பட்டது.

நீங்க பண்ணது பெரிய விஷயம்! பிரதமர் மோடிக்கு தலை வணங்குகிறேன்! திடீர் அட்டெண்டன்ஸ் போட்ட விஷால்!

English summary

Congress MP Rahul Gandhi has said that he does not want to politicize the Gujarat Morbi bridge accident. Apart from that, if this accident is politicized, it will be humiliating to the victims.