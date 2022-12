குழந்தை இல்லாத மகளுக்கு தூக்கி கொடுப்பதற்காக.. பிஞ்சு பிள்ளையின் தாயை அடித்தே கொன்ற தம்பதி! பயங்கரம்

India

oi-Jackson Singh

குவகாத்தி: தங்கள் மகளுக்கு ஒரு குழந்தை இல்லையே என்ற வருத்தத்தில் இருந்த அசாமைச் சேர்ந்த வயதான தம்பதியர் இருவர், மகளின் ஆசையை நிறைவேற்றுவதற்காக ஒரு பெண்ணை கொலை செய்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்த விஷயத்தில் கொலை செய்த வயதான தம்பதியர் மீது மிகப்பெரிய தவறு இருக்கிறது என்பதை யாரும் மறுக்கப் போவதில்லை. ஆனால், இந்த சமூகம் அவர்களின் மகளுக்கு எவ்வளவு அழுத்தம் கொடுத்திருந்தால், தள்ளாத வயதிலும் அவர்கள் ஒரு கொலை செய்யும் வரை சென்றிருப்பார்கள் என்பதையும் இங்கு எண்ணிப் பார்க்க வேண்டும் என மனநல நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர்.

இந்தக் கொலை சம்பவத்தில் தொடர்புடைய வயதான தம்பதியரையும், அவர்களின் மகனையும் அசாம் போலீஸார் தற்போது கைது செய்துள்ளனர்.

English summary

An elderly couple from Assam who were upset that their daughter did not have a child, killed a woman to fulfill their daughter's wish.