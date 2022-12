குஜராத் முதற்கட்ட தேர்தல்: 60.23 சதவீத ஓட்டுக்கள் பதிவு.. 2017-ஐ ஒப்பிட்டால் வாக்குப்பதிவு மந்தமாம்!

India

oi-Nantha Kumar R

காந்தி நகர்: குஜராத்தில் நேற்று 89 சட்டசபை தொகுதிகளுக்கு நடந்த முதற்கட்ட தேர்தலில் 60.23 சதவீத ஓட்டுகள் பதிவானது. கடந்த 2017 ஆண்டை ஒப்பிடும்போது 6 சதவீதம் வரை ஓட்டுப்பதிவு குறைந்துள்ளது. இதற்கிடையே 93 சட்டசபை தொகுதிகளுக்கு 2ம் கட்ட தேர்தலையொட்டி பிரதமர் நரேந்திர மோடி நேற்று 50 கிலோமீட்டருக்கு திறந்த வாகனத்தில் பிரசாரம் செய்தார்.

குஜராத்தில் உள்ள 182 சட்டசபை தொகுதிகளுக்கு 2 கட்டங்களாக சட்டசபை தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டது. இங்கு பாஜக தொடர்ந்து 27 ஆண்டுகள் ஆட்சியில் உள்ள நிலையிலும், பிரதமர் நரேந்திர மோடி, மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா ஆகியோரின் சொந்த மாநிலம் என்பதால் குஜராத் தேர்தல் அனைவரின் கவனத்தையும் பெற்றது.

குஜராத்தை பொறுத்தமட்டில் ஆளும் பாஜக, காங்கிரஸ், ஆம்ஆத்மி கட்சிகள் இடையே மும்முனை போட்டி நிலவியது. மீண்டும் ஆட்சியை தக்க வைக்க பாஜக முயன்ற தீவிர பிரசாரத்தை மேற்கொண்டு வருகிறது. இழந்த செல்வாக்கை மீட்க காங்கிரசும், புதிதாக ஆட்சியை பிடிக்க ஆம்ஆத்மி கட்சியும் வியூகம் வகுத்து செயல்பட்டு வருகிறது.

English summary

60.23 percent votes were registered in the first phase elections in Gujarat yesterday. This is a 6 percent decrease in voter turnout compared to last year. Meanwhile, Prime Minister Narendra Modi campaigned in an open vehicle for 50 kilometers yesterday on the occasion of the 2nd phase of elections for 93 assembly constituencies.