“புல் ஃபோர்ஸ்”.. காங்கிரஸின் 20 ஆண்டு பழைய “மாடல்”.. குஜராத்தில் பாஜக கையில் எடுத்த “அஸ்திரம்”

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

காந்திநகர்: குஜராத் சட்டசபைத் தேர்தல் பிரச்சாரம் இறுதிக் கட்டத்தை எட்டிவிட்ட நிலையில் கடந்த 2002 ஆம் ஆண்டு காங்கிரஸ் கையில் எடுத்த மாடலை தற்போது பாஜக குஜராத்தில் செயல்படுத்தி இருக்கிறது. அது என்ன மாடல்? இதற்கு பயன்கிடைக்குமா? என்பதை விரிவாக பார்ப்போம்.

2024 லோக் சபா தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில், குஜராத்தில் டிசம்பர் மாதம் நடைபெறும் தேர்தல் அதற்கான முன்னோட்டமாக பலரால் பார்க்கப்பட்டு வருகிறது.

வரும் டிசம்பர் 1 மற்றும் 5 ஆகிய தேதிகளில் 2 கட்டங்களாக குஜராத் சட்டசபைத் தேர்தல் நடைபெற இருக்கிறது. வாக்கு எண்ணிக்கை டிசம்பர் 8 ஆம் தேதி நடைபெற்று தேர்தல்கள் முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட இருக்கின்றன.

English summary

As the Gujarat assembly election campaign has reached its final stage, the BJP is currently implementing the model taken over by the Congress in 2002 in Gujarat. What model is it? Does it work? Let's see in detail.