ஜோஷிமத் பேரழிவு! தேசிய பேரிடராக அறிவிக்க கோரிய மனு.. உயர் நீதிமன்றத்தை நாட உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவு

India

oi-Halley Karthik

டேராடூன்: உத்ராகண்ட் மாநிலத்தின் இமயமலை அடிவாரத்தில் அமைந்திருக்கக்கூடிய ஜோஷிமத் நகரம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பூமிக்குள் புதைந்து வரும் நிலையில் இந்த சம்பவத்தை தேசிய பேரிடராக அறிவிக்கக்கோரி உச்சநீதிமன்றத்தில் கடந்த 11ம் தேதி மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்தது. இந்நிலையில் இந்த மனு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. மனுவை உத்தரகாண்ட் உயர் நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யுங்கள் என்று உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

இமயமலைக்கும், பத்ரிநாத் போன்ற புனித தலங்களுக்கும் நுழைவு வாயிலாக இருக்கும் ஜோஷிமத் நகரம் கடல்மட்டத்திலிருந்து சுமார் மூவாயிரம் அடி உயரத்தில் அமைந்திருக்கிறது. இந்நிலையில், சமீப நாட்களாக இந்த பகுதியில் ஏற்பட்ட நிலச்சரிவு மற்றும் நிலவெடிப்பு காரணமாக நகரத்தில் உள்ள 600க்கும் அதிகமான வீடுகள் மண்ணில் புதைய தொடங்கியுள்ளன. இதன் காரணமாக இப்பகுதியிலிருந்து மக்கள் அனைவரும் பாதுகாப்பாக வெளியேற்றப்பட்டுள்ளனர்.

தற்போது வரை 5 ஆயிரம் பேர் பாதுகாப்பான இடங்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளதாக மாவட்ட நிர்வாகம் கூறியுள்ளது. இந்த நகரின் பிரதான வருவாய் சுற்றுலா மூலமாகதான் கிடைக்கிறது. ஆனால் தற்போது ஏற்பட்டுள்ள நிலச்சரிவு மற்றும நிலவெடிப்பு காரணமாக சுற்றுலா பயணிகள் தங்கள் முன்பதிவை ரத்து செய்துள்ளனர். வீடுகளை இழந்தவர்கள் பாதுகாப்பு முகாம்களில் சிரமப்படுகையில், வீடுகளில் இருப்போர் வருவாய் இன்றி தவித்து வருகின்றனர்.

English summary

Go to HC of Uttarkhand says SC to the petitions that wants to declare the Joshimath incident as a national calamity.