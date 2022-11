மொத்த வேட்பாளர்கள் 1,621.. கல்லூரி செல்லாமல் 1,124 பேராம்.. குஜராத் தேர்தலுக்கு நடுவே மேட்டர் லீக்

India

oi-Nantha Kumar R

காந்தி நகர்: குஜராத் சட்டசபை தேர்தலில் மொத்தம் 1,621 வேட்பாளர்கள் போட்டியிடும் நிலையில் 1,124 பேர் கல்லூரி பக்கம் செல்லாதவர்கள் என்பது ஜனநாயக சீர்த்திருத்த சங்கம் வெளியிட்டுள்ள தகவல் மூலம் தெரியவந்துள்ளது.

குஜராத்தில் டிசம்பர் 1 மற்றும் டிசம்பர் 5ம் தேதி என 2 கட்டங்களாக 182 சட்டபை தொகுதிகளுக்கு சட்டசபை தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இந்த தேர்தலில் பதிவாகும் ஓட்டுக்கள் டிசம்பர் 8 ல் எண்ணப்பட உள்ளன.

நாளை மறுநாளான டிசம்பர் 1ல் முதற்கட்டமாக மொத்தம் 89 சட்டசபை தொகுதிகளுக்கு தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. அதன்பிறகு 93 தொகுதிகளுக்கு டிசம்பர் 5ல் தேர்தல் நடைபெற உள்ளது.

குஜராத் தேர்தல் வேட்பாளர்களில்.. 330 பேர் கிரிமினல்கள்.. ஷாக் ரிப்போர்ட்.. எந்த கட்சி டாப் தெரியுமா?

English summary

A total of 1,621 candidates are contesting in the Gujarat Assembly elections and 1,124 candidates have not gone to college, according to the information released by the Democratic Reforms Association.