இந்து பெண்களை காதலித்து ஏமாற்றும் 'லவ் ஜிகாத்..' கடும் நடவடிக்கை எடுப்பேன்: விஜய் ரூபானி திட்டவட்டம்

காந்திநகர்: இந்து பெண்களைக் காதலிப்பது போல நடித்து அவர்களைச் சிக்க வைத்து, மதமாற்றம் செய்யும் நபர்கள் மீது மிகக் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என குஜராத் முதல்வர் விஜய் ரூபானி தெரிவித்துள்ளார்.

இந்து பெண்களை மாற்று மதத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் காதலிப்பது போல நடித்து ஏமாற்றுவதாக இந்து அமைப்பை நடத்தி வருவோர் தொடர்ந்து குற்றஞ்சாட்டி வருகின்றனர். அதேபோல பாஜகவும் இதே குற்றச்சாட்டை முன் வைத்துள்ளது.

இந்நிலையில், காதலிப்பது போல நடித்து இந்து பெண்களைச் சிக்க வைக்கும் நபர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனக் குஜராத் முதல்வர் விஜய் ரூபானி எச்சரித்துள்ளார்.

English summary

Gujarat Chief Minister Vijay Rupani said his government was dealing strictly with those who "trap" Hindu girls and elope with them. Vijay Rupani speech about love jihad