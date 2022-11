ஒரே ஒரு ஜாதிக்காக.. முக்கிய விதியையே உதறிய பாஜக.. மிரட்டும் கோலி சமூகம்.. அரண்டு நிற்கும் குஜராத்!

India

oi-Shyamsundar I

காந்திநகர்: குஜராத்தில் ஒரே ஒரு ஜாதியின் வாக்கு வங்கிக்காக தனது முக்கிய தேர்தல் விதியையே தூக்கி எறிய பாஜக துணிந்திருப்பது தான் இந்திய அளவில் பேசுபொருளாக மாறியுள்ளது.

குஜராத் அரியணையில் யார் அமரப்போகிறார் என்பதை தீர்மானிக்கும் சக்தியாக விளங்கும் 'கோலி' என்ற ஒற்றை ஜாதிக்காக, 'ஒரு குடும்பத்துக்கு ஒரு சீட்டு' என்ற தனது கொள்கையே பாஜக தளர்த்திவிட்டிருக்கிறது.

எதிர்வரும் குஜராத் தேர்தல் தங்களுக்கு அவ்வளவு சுலபமாக இருக்கப் போவதில்லை என்பதை உணர்ந்துள்ள காரணத்தாலேயே, பாஜகவினர் இப்படியொரு முடிவை எடுத்துள்ளதாக அரசியல் பார்வையாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

குஜராத்.. முதல்வர்கள், துணை முதல்வர், எம்பிக்கள்.. களமிறங்கும் பாஜக பட்டாளம்.. திணறும் காங்கிரஸ்!

English summary

Most interesting turn in Gujarat, BJP was foced to throw away its main electoral rule one family one ticket in Gujarat.