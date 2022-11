குஜராத் தேர்தல்: மோடி ஸ்டேடியம் பெயரை மாற்றுவோம்.. கவர்ச்சிகரமான வாக்குறுதிகளை வெளியிட்ட காங்கிரஸ்

India

அகமதாபாத்: குஜராத்தில் அடுத்த மாதம் தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில், காங்கிரஸ் கட்சி தேர்தல் அறிக்கையினை வெளியிட்டுள்ளது. இதில் ஆங்கில வழி பள்ளிகள், வேலையில்லா இளைஞர்களுக்கு உதவி தொகை, நரேந்திர மோடி ஸ்டேடியத்தின் பெயரை மாற்றுவோம் என பல அறிவிப்புகளை அசோக் கெலாட் வெளியிட்டுள்ளார்.

182 சட்டமன்ற தொகுதிகளை கொண்ட குஜராத் சட்டமன்றத்திற்கு வரும் டிசம்பர் 1 மற்றும் 5 ஆம் தேதிகளில் இரு கட்டங்களாக தேர்தல் நடைபெறுகிறது.

முதல் கட்ட தேர்தலில் 89 தொகுதிகளுக்கும், இரண்டாம் கட்ட தேர்தலில் 93 தொகுதிகளுக்கும் தேர்தல் நடைபெறுகிறது.

