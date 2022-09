"மெடிக்கல் மிராக்கிள்.." திருமணமாகி 8 வருடங்களுக்கு பிறகு.. கணவன் ஒரு பெண் என கண்டுபிடித்த மனைவி!

India

oi-Jackson Singh

வதோதரா: குஜராத்தில் திருமணமான 8 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தனது கணவன் ஒரே ஆணே அல்ல; அவர் ஒரு பெண் என்பதை மனைவி கண்டுபிடித்துள்ளார்.

ஆயிரம் பொய்களை கூறி திருமணம் செய்யலாம் என பெரியவர்கள் கூற கேட்டிருப்போம். மாப்பிள்ளைக்கு விரைவில் அரசுப் பணி கிடைத்துவிடும்; கல்யாணம் ஆனதும் பெண் நல்ல சம்பளத்துக்கு வேலைக்கு சென்றுவிடுவார் என்பன போன்ற சிறு சிறு பொய்களை கூறி திருமணம் நடத்தியதையும் பார்த்திருப்போம்.

ஆனால், முழு பூசணிக்காயை சோற்றில் மறைப்பது போல, ஒரு பெண் தன்னை ஒரு ஆண் எனக் கூறி வேறொரு பெண்ணை திருமணம் செய்து கொண்ட சம்பவம் குஜராத்தில் நடந்துள்ளது. அதுவும் ஒரு ஆண்டு, இரண்டு ஆண்டு அல்ல. மொத்தமாக 8 ஆண்டுகளாக அவர் தன்னை ஆண் எனக் கூறி ஏமாற்றியுள்ளார்.

மனைவி சம்மதமின்றி கணவன் உறவு! பலாத்காரமாக அறிவிக்க கோரும் வழக்கில் அப்பீல்! மத்திய அரசுக்கு நோட்டீஸ்

English summary

In a shocking incident in Gujarat, After 8 years of marriage wife found out that her husband is really a woman. Police arrested the fraud woman.