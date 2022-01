ஐ.பி.எஸ் என்று கூறி ரூ.125 கோடி ஆட்டையை போட்ட பி.எஸ்.எப் ஆபிசர்..வீட்டை பார்த்து மிரண்டுபோன போலீஸ்!

India

oi-Rayar A

குர்கான்: ஹரியானா மாநிலத்தில் ஐ.பி.எஸ் அதிகாரி என்று கூறி பலரையும் ஏமாற்றி மோசடி செய்து ரூ.125 கோடி சம்பாதித்த எல்லைப் பாதுகாப்புப் படை அதிகாரியை போலீசார் அதிரடியாக கைது செய்தனர்.

என்னதான் சட்டம், காவல்துறை கண்டிப்பு இருந்தாலும் மோசடி செய்பவர்கள் தங்களது திட்டங்களை அரங்கேற்றிக் கொண்டுதான் இருக்கின்றனர். இதில் ஒரு சிலர் போலீஸ் கையில் சிக்கி நீதிமன்றத்தில் தண்டனை பெற்று விடுகின்றனர். ஆனால் ஒரு சிலர் கையில் சிக்காமல் எஸ்கேப் ஆகி விடுகின்றனர்.

English summary

Police in Haryana have arrested a Border Security Force officer for allegedly defrauding several people by claiming to be an IPS officer and earning Rs 125 crore. It was revealed that his wife Mamta Yadav and sister Ritu were involved in the scam