ஆன்மிகமும் ஆரோக்கியமும் ஒன்றோடு ஒன்று இணைக்கப்பட்டுள்ளன..சமஸ்கிருத பழமொழியை குறிப்பிட்ட பிரதமர் மோடி

ஃபரிதாபாத்: ஆன்மிகமும் மருத்துவமும் ஒன்றோடு ஒன்று இணைந்த நாடாக இந்தியா திகழ்வதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார்.

ஹரியானா மாநிலம் ஃபரிதாபாத்தில் புதிதாக கட்டப்பட்டுள்ள அம்ரிதா மருத்துவமனையை பிரதமர் நரேந்திர மோடி திறந்து வைத்தார். அம்ரிதா மருத்துவமனை 2,500 படுக்கை வசதிகள் உள்ள சுமார் ரூ.6000 கோடி மதிப்பீட்டில் கட்டப்பட்டுள்ளது. இந்த நிகழ்ச்சியில் ஹரியானா மாநில முதல்வர் மனோகர் லால் கட்டார், துணை முதல்வர் துஷ்யந்த் சவுதாலா உள்ளிட்டோர் கலந்துகொண்டனர்.

இதனைத்தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேசுகையில், அன்னை அமிர்தானந்தமா, அவரது மடத்துடன் தொடர்புடைய அனைத்து துறவிகள் மற்றும் அறக்கட்டளை உறுப்பினர்கள், மருத்துவர்கள், புதிய மருத்துவமனையின் பணியாளர்கள் அனைவரையும் வாழ்த்தினார்.

English summary

Prime Minister Narendra Modi inaugurated the super speciality Amrita Hospital in Haryana. In that Function Modi Reciting a Sanskrit sloga, We do not desire the kingdom, nor do we desire the pleasures of heaven. We wish that we just have the privilege of relieving the pain of the suffering, the sick.