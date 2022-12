"ஜெகஜால கில்லாடி!" புருஷனை மாட்டிவிட எந்த எல்லைக்கும் சென்ற ஆர்த்தி.. 2ஆம் கணவரிடம் போய்.. அடப்பாவமே

India

oi-Vigneshkumar

ஜெய்ப்பூர்: ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் தனது கணவரைப் போலீசிடம் மாட்டிவிட்ட மனைவி எந்த எல்லைக்கும் சென்றுள்ளார். இதில் என்ன வினோதம் என்றால் போலீசாரும் இதற்கு ஏமாந்துவிட்டனர்.

இந்தியாவில் மட்டுமின்றி உலகெங்கும் கணவன் மனைவி இடையே சண்டை சச்சரவுகள் ஏற்படுவது இயல்புதான். ஆனால், அதை அந்த தம்பதி எப்படி கையாள்கிறார்கள் என்பதை பொறுத்து அவர்களின் மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கை அமையும்.

பல நேரங்களில் ஏதாவது சண்டை ஏற்பட்டால் சமாதானம் செய்ய உறவினர்கள் இருப்பார்கள். ஆனால், சில நேரங்களில் விஷயம் கையை மீறி சென்றுவிடும். சில மோசமான நிகழ்வுகளில் அது குற்றச் சம்பவமாகக் கூட மாறும் அபாயம் இருக்கிறது

English summary

A woman faked her own murder and her husband arrested for murder: Uttar Pradesh crime woman made her husband arrest for crime he didn't do.