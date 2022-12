பிரியங்காவின் ‛பக்கா’ ஸ்கெட்ச்.. இமாச்சலில் பாஜகவை வீழ்த்திய காங்கிரஸ்.. வெற்றியின் ரகசியம் இதுதான்!

India

oi-Nantha Kumar R

சிம்லா: இமாச்சல பிரதேச மாநில சட்டசபை தேர்தலில் காங்கிரஸ் கட்சி வெற்றி பெற்று ஆட்சியை பிடித்துள்ளது. தொடர்ந்து தோல்விகளை சந்தித்து வந்த காங்கிரஸ் கட்சிக்கு இது ஓரளவு ஆறுதலான விஷயமாகும். இந்நிலையில் தான் பாஜக தலைவர் ஜேபி நட்டாவின் சொந்த மாநிலமான இமாச்சல பிரதேசத்தில் பாஜக கோட்டை விட்ட முக்கிய 5 காரணங்கள் தற்போது வெளியாகி உள்ளன.

இமாச்சல பிரதேச மாநிலத்தில் உள்ள 68 சட்டசபை தொகுதிகளுக்கு கடந்த மாதம் 12ம் தேதி ஒரே கட்டமாக தேர்தல் நடந்தது. இந்த தேர்தலில் பதிவான ஓட்டுக்கள் இன்று எண்ணப்பட்டு முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்டன.

ஓட்டு எண்ணிக்கை காலை 8 மணிக்கு துவங்கிய நிலையில் பாஜக, காங்கிரஸ் இடையே கடும் போட்டி நிலவியது. இருககட்சிகளின் வேட்பாளர்களும் மாறி மாறி முன்னிலை வகித்து வந்தனர்.

தட்டி தூக்கிய காங்கிரஸ்.. மடமடவென சரிந்த பாஜக செல்வாக்கு.. இமாச்சல் தோல்விக்கு 5 முக்கிய காரணங்கள்

The Congress party has won the Himachal Pradesh state assembly elections. This is somewhat of a consolation for the Congress party, which has been facing repeated defeats. In this case, the main 5 reasons why the BJP left its stronghold in Himachal Pradesh, the home state of BJP leader JP Natta, have now been revealed.