”திராவிட மாடல்" மகளிருக்கு ரூ.1,500 வழங்குவோம்.. இமாச்சல் தேர்தலில் காங்கிரஸ் அளித்த வாக்குறுதி!

கங்க்ரா: இமாச்சலப் பிரதேசத்தில் காங்கிரஸ் ஆட்சிக்கு வந்தால் மகளிருக்கு மாதம் ரூ.1,500 உரிமைத் தொகை வழங்கப்படும் என்று காங்கிரஸ் கட்சி வாக்குறுதி அளித்துள்ளது.

இமாச்சலப் பிரதேச சட்டசபைக்கு நவம்பர் 12ம் தேதி வாக்குப்பதிவு நடைபெற உள்ளது. இதற்காக காங்கிரஸ், பாஜக சார்பாக வேட்பாளர்கள் அறிவிக்கப்பட்டு பிரச்சாரங்கள் தொடங்கப்பட்டுள்ளன.

பாஜக சார்பாக ஜேபி நட்டா, காங்கிரஸ் கட்சியின் பிரியங்கா காந்தி உள்ளிட்ட தலைவர்கள் தொடர் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இதனிடையே இமாச்சலப் பிரதேச தேர்தலில் காங்கிரஸ் கட்சி சார்பாக அளிக்கப்பட்டு வரும் ஏராளமான வாக்குறுதிகள், திமுக தமிழ்நாட்டில் அளித்துள்ள வாக்குறுதிகளாக உள்ளன.

