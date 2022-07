கள்ளக் காதல் கேட்குதா.. கணவனை தோளில் தூக்கி ஊரை சுற்று.. பெண்ணுக்கு தண்டனை கொடுத்த ஊர் மக்கள்

India

oi-Nantha Kumar R

போபால்: மத்திய பிரதேச மாநிலம் திவாஸ் மாவட்டத்தில் கள்ளக்காதலனுடன் ஓடிய பெண்ணின் கழுத்தில் செருப்பு மாலை அணிந்து, ஆடைகளை கிழித்து பெல்ட்டால் கொடூரமாக தாக்கி கணவரை தோளில் சுமந்து கிராமத்தை சுற்றி வரச்செய்த கொடுமையான சம்பவம் நடந்துள்ளது.

மத்திய பிரதேச மாநிலம் திவாஸ் மாவட்டம் பழங்குடி கிராமத்தில் வசிப்பவர் 35 வயது பெண். இவருக்கும் இன்னொருவருக்கும் கடந்த 15 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு திருமணம் நடந்தது.

இந்த தம்பதிக்கு 3 குழந்தைகள் உள்ளனர். இதையடுத்து தம்பதி தங்களின் 3 குழந்தைகளுடன் மகிழ்ச்சியாக வாழ்க்கை நடத்தி வந்தனர்.

A 35 year old tribal woman was allegedly semi-stripped and forced to parade around the village by carrying her husband on her shoulders wearing a garland of shoes in Madhya Pradesh.