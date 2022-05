மக்கள் சலிப்பு, வெறுப்பில் உள்ளனர்.. ம்ஹூம்... மறுபடி, பாஜக ஆட்சி அமைய வாய்ப்பே இல்லை: மம்தா பானர்ஜி

India

கொல்கத்தா: ‛‛2024 மக்களவை தேர்தலில் பாஜக வெற்றி பெறாது. இதன்மூலம் மீண்டும் பாஜக மத்தியில் ஆட்சிக்கு வர வாய்ப்பே இல்லை'' என ஆணித்தனமாக மேற்கு வங்க முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி கூறினார்.

மேற்கு வங்கத்தில் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சியின் ஆட்சி நடக்கிறது. மம்தா பானர்ஜி முதல்வராக உள்ளார். இவர் கடந்த ஆண்டு நடந்த சட்டசபை தேர்தலில் வெற்றி பெற்று தொடர்ந்து 3வது முறையாக முதல்வர் பதவியில் அமர்ந்துள்ளார்.

தற்போது 2024ம் ஆண்டு நடக்கும் மக்களவை தேர்தலில் மம்தா பானர்ஜி கவனம் செலுத்தி வருகிறது. தேசிய அளவில் 3வது அணியை அமைக்க அவர் முயன்று வருகிறார்.

"Let me make it very clear that there will be no entry for the BJP in the 2024 Lok Sabha polls. It has to go. There are no chances of the BJP returning to power," says West Bengal CM Mamata Banarje.