அட்சய திருதியையில் அசத்தும் ஒடிசா அரசு.. தொடங்கியது பூரி ஜெகன்நாதர் கோவில் தேர் கட்டும் பணி!

oi-Nantha Kumar R

புவனேஸ்வர்: அட்சய திருதியை நாள் ஒவ்வொரு மாநிலங்களிலும் வெவ்வேறு முறைகளில் பின்பற்றி வருகின்றனர். ஒடிசாவில் பாரம்பரியமாக பூரி ஜெகன்நாதர் கோவில் திருவிழா வெகுவிமரிசையாக கொண்டாடப்படும் நிலையில் அதற்கான 3 தேர்கள் வடிவமைப்பு பணி இந்த நாளில் தான் சிறப்பாக துவங்கப்படுகிறது.

இந்தியாவில் அட்சய திருதியை வெவ்வேறு பெயர்களில் பல்வேறு முறைகளில் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. மாநிலங்களுக்கு மாநிலம் இந்த கொண்டாட்டம் வேறுபட்டு வருகிறது.

விஷ்ணுவின் ஆறாவது அவதாரமான பரசுராமின் பிறந்த நாளாக இந்து மதத்தில் அக் ஷய திரிதியை கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. வைணவ கோவில்களில் இது பின்பற்றப்பட்டு வருகிறது.

English summary

Akshaya Tritiya is followed in different ways in each state of the day. The Puri Jagannath Temple Festival, traditionally celebrated in Odisha, is celebrated on this day with 3 chariots designed for it.