கொல்கத்தா நீதிமன்றத்தில் ப சிதம்பரம் முற்றுகை! மம்தா அரசுக்கு ஆதரவாக ஆஜரானதால் ஆக்ரோஷம்

India

oi-Nantha Kumar R

கொல்கத்தா: மேற்கு வங்க மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் ஆதிர் ரஞ்சன் சவுத்ரி மேற்கு வங்க மாநில அரசுக்கு எதிராக தொடர்ந்த வழக்கில் குற்றம்சாட்டப்பட்ட நிறுவனம் சார்பில் ப சிதம்பரம் கொல்கத்தா உயர்நீதிமன்றத்தில் ஆஜரான நிலையில் அவருக்கு வழக்கறிஞர்கள் கடும் எதிர்ப்பை தெரிவித்தனர். நீதிமன்றத்தை விட்டு வெளியேறிய ப சிதம்பரத்தை சூழ்ந்து கருப்பு ரிப்பன் காட்டி ‛மம்தா பானர்ஜியின் தரகர்' என கடும் வார்த்தைகளால் கோபத்தை வெளிக்காட்டினர்.

மேற்கு வங்கத்தில் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சியின் ஆட்சி நடக்கிறது. இங்கு மம்தா பானர்ஜி முதல்வராக உள்ளார். இந்நிலையில் மெட்ரோ டைரி நிறுவனத்தின் பங்குகளை மேற்கு வங்க அரசு தனியார் நிறுவனத்துக்கு விற்றதில் பலகோடி ரூபாய் முறைகேடு நடந்ததாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது.

இதுகுறித்து மேற்கு வங்க மாநிலத்தின் காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவரும், எம்பியுமான ஆதிர் சவுத்ரி ரஞ்சன் கொல்கத்தாவில் உள்ள உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்துள்ளார். இந்த வழக்கு நீதிமன்றத்தில் விசாரிக்கப்பட்டு வருகிறது.

மதுரை மருத்துவக் கல்லூரியில் சமஸ்கிருத சர்ச்சையில் டீனை பொறுப்பாக்கக் கூடாது.. ப சிதம்பரம் ட்வீட்

English summary

In kolkata Some lawyers, who reportedly belonged to the Congress cell at the court, shouted slogans against the Rajya Sabha MP when he was on his way to leave the court and called him a sympathiser of the Mamata Banerjee-led TMC government.