ஒலிம்பிக் வீராங்கனை கிராமம்.. குடிநீர் வசதி கூட இல்லை.. வாக்குறுதியைக் காப்பாற்றாத மணிப்பூர் அரசு!

India

oi-Logi

இம்பால்: ஒலிம்பிக்கில் இந்தியாவுக்கு வெள்ளிப்பதக்கம் வென்று மீரா பாய் சானுவின் கிராமத்துக்கு குடிநீர் வசதிகள் உட்பட எந்த வசதிகளும் அரசு இதுவரை செய்துகொடுக்கவில்லை.

மணிப்பூர் மாநிலம் இம்பால் பகுதியில் உள்ள நோங்போங் கக்சிங் கிராமத்தில் பிறந்தவர் மீரா பாய் சானு. மிகவும் பிந்தங்கிய கிராமம் இது. எந்தவித அடிப்படை வசதிகளும் கிடையாது. குடிக்க தண்ணீர், சரியான சாலை வசதிகள் என எதுவும் கிடையாது.

எறும்பு பொடியை எடுத்து.. அதுவும் வெறும் 5 ஓட்டுக்காக.. தூத்துக்குடியை அதிர வைத்த பெண் வேட்பாளர்

இந்நிலையில், மீரா பாய் சானு ஒலிம்பிக்கில் பதக்கம் வென்றதும், அவருக்கு பாராட்டு விழா நடத்தியது மணிப்பூர் பாஜக அரசு. அப்போது மீரா பாய் கிராமத்துக்குத் தேவையான அனைத்து வசதிகளையும் செய்து கொடுப்பதாக அரசு உறுதியளித்தது.

English summary

The government has not yet provided any facilities, including drinking water, to the village of Mira Bai Chanu, who won a silver medal for India at the Olympics.