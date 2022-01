இந்தியாவில் முதலீடு செய்ய இதுதான் சரியான நேரம்.. டாவோஸ் பொருளாதார மாநாட்டில் பிரதமர் மோடி அழைப்பு

India

oi-Shyamsundar I

டாவோஸ்: இந்தியாவின் பொருளாதாரம் முன்னேற்ற பாதையில் சென்று கொண்டு இருக்கிறது, இந்தியாவில் முதலீடு செய்ய இதுதான் சரியான நேரம் என்று பிரதமர் மோடி டாவோஸ் மாநாட்டில் பேசி இருக்கிறார்.

சுவிட்சர்லாந்தில் உள்ள டாவோஸ் நகரத்தில் வருடம் தோறும் உலக பொருளாதார மாநாடு நடப்பது வழக்கம். டாவோஸ் மாநாடு என்று அழைக்கப்படும் இந்த கூட்டத்தில் உலக நாட்டு அதிபர்கள், பிரதமர்கள் உரை நிகழ்த்துவார்கள். 5 நாட்கள் நடக்கும் இந்த மாநாடு கடந்த வருடம் நடைபெறவில்லை.

கொரோனா காரணமாக நடத்த வருடம் நடக்காத இந்த மாநாடு இன்று ஆன்லைன் வழியாக நடைபெற்றது. இதில் பிரதமர் மோடி, சீன அதிபர் ஜின்பிங், ஐநா பொதுச்செயலாளர் ஆன்டோனியோ குட்டரெஸ் ஆகியோர் உரையாற்றினார்கள்.

English summary

It is the right time to invest in India says PM Modi in Davos meeting today in Swiss.