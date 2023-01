தங்கை பிரியங்காவிற்கு ராகுல் காந்தி முத்தம் கொடுத்ததையும் தப்பாக பேசும் உ.பி. பாஜக அமைச்சர்!

India

அமிர்தசரஸ்: ராகுல் காந்தி பாரத் ஜோடோ யாத்திரையில் கலந்து கொண்ட தனது சகோதரி பிரியங்கா காந்தியை பாசத்துடன் முத்தமிட்டு அன்பை பொழிந்தார். அண்ணன் - தங்கை இடையேயான இந்த பாச பிணைப்பு சமூக வலைத்தளங்களிலும் பரவி பலரது பாராட்டுக்களையும் பெற்றது. இந்த நிலையில், ராகுல் காந்தி தனது உடன் பிறந்த சகோதரிக்கு பாசத்துடன் கொடுத்த முத்தத்தை கூட விமர்சித்து உத்தர பிரதேச பாஜக அமைச்சர் பேசியிருப்பது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

ராகுல் காந்தி பாரத் ஜோடோ யாத்திரை என்ற பெயரில் நாடு முழுவதும் நடைபயணம் மேற்கொண்டுள்ளார். கன்னியாகுமரியில் கடந்த செப்டம்பர் மாதம் 7 ஆம் தேதி தொடங்கிய ராகுல் காந்தியின் இந்திய ஒற்றுமைப்பயணம் தற்போது பஞ்சாப் மாநிலத்திற்குள் நுழைந்துள்ளது.

முன்னதாக அரியானா மாநிலத்தின் குருஷோத்ரா மாவட்டத்தில் கூட்டம் ஒன்றில் பேசிய ராகுல் காந்தி ஆர்.எஸ்.எஸ் அமைப்பை கடுமையாக தாக்கி பேசினார். ராகுல் காந்தி பேசியதாவது:-

யாரு.. ராகுல் காந்தியா? அவரு 'டிஸ்னி லேண்ட்' இளவரசராச்சே.. என்ன பாஜக இப்படி சொல்லுது?

Rahul Gandhi showered love on his sister Priyanka Gandhi who attended the Bharat Jodo Yatra with an affectionate kiss. This bond of love between brother and sister spread on social media and received many praises. In this situation, the Uttar Pradesh BJP minister has criticized Rahul Gandhi's affectionate kiss to his half-sister.