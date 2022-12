அது என்ன ஜெய் ஸ்ரீராம்.. சீதையை அவமதிக்காங்க.. பட்டென கூறி கொந்தளித்த ராகுல்..விழிக்கும் பாஜக! ஏன்?

India

oi-Nantha Kumar R

இந்தூர்: ‛ஜெய்ஸ்ரீராம்' எனக்கூறி பாஜக கட்சியும், ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பும் சீதையை அவமதிக்கிறாங்க. அந்த கட்சியில் இருக்கும் ஒரு பெண் கூட சீதையை மதிப்பது இல்லை என மத்திய பிரதேச பாரத் ஜோடோ யாத்திரையில் ராகுல் காந்தி கொந்தளித்து பேசினார். இதனால் பாஜக விழிக்கிறது.

ராகுல் காந்தி கடந்த செப்டம்பர் 7 ம் தேதி கன்னியாகுமரியில் இருந்து பாரத் ஜோடோ யாத்திரை துவங்கினார். இந்த யாத்திரை 12 மாநிலம், 2 யூனியன் பிரதேசம் வழியாக 150 நாட்கள் வரை நடைபெற உள்ளது.

தற்போது இந்த யாத்திரை தமிழகம், கேரளா, கர்நாடகா, ஆந்திரா, தெலங்கானா, மகாராஷ்டிராவை கடந்து மத்திய பிரதேசத்தை அடைந்துள்ளது. மத்திய பிரதேசத்துக்கு அடுத்தாண்டு தேர்தல் நடைபெற உள்ளது.

ஜெய்ஸ்ரீராம் சொல்ல சொல்லி.. 9 முஸ்லீம்கள் கொல்லப்பட்டனர்.. டெல்லி போலீஸ் குற்றப்பத்திரிக்கை

English summary

BJP party and RSS organization are insulting Sita by calling her 'Jaysreeram'. Rahul Gandhi spoke angrily during the Bharat Jodo Yatra in Madhya Pradesh saying that not a single woman in that party respects Sita. BJP is waking up to this.