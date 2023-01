எதிர்க்கட்சி கூட்டணிக்கு ஆணிவேரே "நாங்கதான்".. அடித்து சொன்ன.. காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ஜெய்ராம் ரமேஷ்

தனிமனித மோதல் என்பது கட்சிக்கு சாபக்கேடான விஷயம். பாராத் ஜடோ யாத்திரை போன்ற இயக்கங்கள் இந்த சாபக்கேடுகளை உடைக்கும் என ஜெய்ராம் ரமேஷ் உறுதி.

ஸ்ரீநகர்: எதிர்வரும் 2024ம் ஆண்டு நாடாளுமன்ற தேர்தலில் காங்கிரஸ்தான் அனைத்து எதிர்க்கட்சிகளையும் ஒருங்கிணைக்கும். இதற்கு அடித்தளமாக காங்கிரஸ் கட்சிதான் இருக்கும் என்று அக்கட்சியின் மூத்த தலைவர் ஜெய்ராம் ரமேஷ் கூறியுள்ளார்.

கடந்த செப்டம்பர் மாதம் தமிழ்நாட்டிலிருந்து தொடங்கிய பாரத் ஜடோ யாத்திரையானது 14 மாநிலங்கள் 72 மாவட்டங்களை கடந்து 132 நாட்கள் பயணித்து தற்போது காஷ்மீர் வந்தடைந்துள்ளது. இந்நிலையில் இன்று செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த ஜெய்ராம் ரமேஷ் மேற்குறிப்பிட்டவற்றை கூறியுள்ளார். அவர் மேலும், கூறியுள்ளதாவது, "தேசிய அளவில் முன்னிலையில் இருக்கும் ஒரே கட்சி காங்கிரஸ் மட்டும்தான்.

அந்த வகையில் எதிர்வரும் 2024ம் ஆண்டு காங்கிரஸ் அனைத்து மாநிலங்களிலும் தனித்து போட்டியிட வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன். ஆனால் யதார்த்தம் இதற்கு ஒத்துழைக்காது. எனவே, யதார்த்தத்திற்கு ஏற்றவாறு தேர்தலை சந்திப்போம். தற்போது கன்னியாகுமரியிலிருந்து காஷ்மீர் வரை யாத்திரை நடைபெறுகிறது. அதேபோல குஜராத்தின் போர்பந்தரிலிருந்து அருணாச்சலப் பிரதேசத்தின் பரசுராம் குண்ட் வரை மற்றொரு யாத்திரை நடத்த யோசனையை வைத்திருக்கிறோம். ஆனால் இந்த யாத்திரை எப்போது சாத்தியமாகும் என்பது குறித்து தற்போது என்னால் சொல்ல முடியாது" என்று கூறியுள்ளார்.

English summary

Congress will unite all the opposition parties in the upcoming 2024 parliamentary elections. Senior leader of the party Jairam Ramesh has said that the foundation of this will be the Congress party.