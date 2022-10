சூடுபிடிக்கும் காங்கிரஸ் தேர்தல்.. 50 வயதுக்கு குறைவான தலித், பெண்களுக்கு முக்கிய பதவி -கார்கே உறுதி

India

கவுஹாத்தி: காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவராக பதவியேற்றால் தலித்துகள் பெண்கள் என அனைத்து தரப்பையும் உள்ளடக்கிய 50 வயதுக்கும் குறைவானவர்களை கட்சிப் பொறுப்பிற்கு நியமிக்கப்படுவார்கள் என வேட்பாளர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே உறுதியளித்து இருக்கிறார்.

காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவராக பதவி வகித்து வந்த ராகுல் காந்தி கடந்த 2019 ஆம் ஆண்டு நாடாளுமன்ற தேர்தலில் காங்கிரஸ் படுதோல்வியை சந்தித்ததை தொடர்ந்து பதவி விலகினார். அதன் பின்னர் புதிய தலைவராக யாரும் தேர்வு செய்யப்படவில்லை.

காங்கிரஸ் மூத்த தலைவராக இருந்த சோனியா காந்தியே இடைக்கால தலைவராக பதவியேற்று கட்சியை வழிநடத்தி சென்று கொண்டிருக்கிறார். ஆனால், அடுத்தடுத்த தேர்தல்களில் படுதோல்வியடைந்ததால் அக்கட்சிக்குள் பூசல்கள் வெடித்தன.

Candidate Mallikarjuna Kharge has assured that if he takes office as the president of the Congress party, people below the age of 50 will be appointed to the party responsibility, including Dalits and women.