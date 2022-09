மம்தா பானர்ஜியின் உறவினர்களை நெருக்கும் அமலாக்கத்துறை?.. வெளிநாடு செல்ல தடை விதிப்பு

India

கொல்கத்தா: அபிஷேக் பானர்ஜியின் உறவினரான மேனகா கம்பீருக்கு எதிராக லுக் அவுட் நோட்டீஸ் பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறி, வெளிநாடு செல்ல முயன்ற அவரை குடியேற்ற அதிகாரிகள் விமான நிலையத்தில் தடுத்து நிறுத்தியதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

மத்திய அரசுடன் தொடர்ந்து மோதல் போக்கை கையாண்டு வரும் மம்தா பானர்ஜிக்கு நெருக்கமானவர்கள் அடுத்தடுத்து விசாரணை வளையத்துக்குள் சிக்கி வருகின்றனர்.

மத்தியில் ஆளும் பாஜக அரசு எங்களை அச்சுறுத்தும் நோக்கில் விசாரணை முகமைகளை தங்களுக்கு எதிராக பயன்படுத்துவதாக திரிணாமூல் காங்கிரஸ் கட்சி குற்றம் சாட்டி வருகிறது. எனினும், முறைகேடு புகார்கள் இருப்பதன் காரணமாகவே விசாரணை நடத்தப்படுவதாகவும் இதில் பழிவாங்கும் அரசியல் எதுவும் இல்லை என்பது பாஜகவின் வாதமாக உள்ளது.

Immigration officials have refused to allow Abhishek Banerjee's cousin Maneka Gambhir to travel abroad, claiming that a lookout notice has been issued against him, airport sources said.