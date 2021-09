நம்ம மீடியாக்கள் செஞ்ச வேலை பாருங்க.. ஐயோ நான் "சிஎம் இல்ல, விட்டுருங்க" ஜெர்க்கான ஃபுட்பால் வீரர்

India

oi-Veerakumar

சண்டிகர்: இது அந்த ரமணா இல்ல.. வேறு ரமணா.. என்ற வார்த்தை, மீம்ஸ் உலகத்தில் ரொம்பவே பிரபலம். ஒரே பெயர் குழப்பத்தால் நெட்டிசன்கள் யாராவது தப்பாக பதிவிட்டால் இந்த மீம் சுற்றலில் விடப்படும்.

நிஜமாகவே அப்படி ஒரு தப்பு ஒரு முக்கிய பிரமுகர் விஷயத்தில் நடந்துள்ளது. ஆம்.. பஞ்சாப் மாநில முன்னாள் முதல்வர் கேப்டன் அமரிந்தர் சிங்கிற்கு பதிலாக, இந்திய கால்பந்தாட்ட அணி கோல் கீப்பர் அமரிந்தர் சிங்கை குறிப்பிட்டுச் செய்தி வெளியிட்டுள்ளன மீடியாக்கள்.

இப்போது அந்த வீரர் அதுகுறித்து விள்ககம் அளிக்கும் நிலைமை ஏற்பட்டுள்ளது.

English summary

Dear News Media, Journalists, I am Amrinder Singh, Goalkeeper of Indian Football Team 🇮🇳 and not the Former Chief Minister of the State Punjab Please stop tagging me, says foot ball player.