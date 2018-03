மகளிர் தினத்தில் மோடியை நெகிழச் செய்த 106 வயது பாட்டி.. ஆடுகளை விற்று கழிப்பறை கட்டியவர்!

டெல்லி: பிரதமர் மோடி ஆடுகளை விற்று கழிப்பறை கட்டிய 106 வயது குன்வர் பாய் என்ற பெண்மணியை மகளிர் தினமான இன்று தனது டிவிட்டர் நினைவு கூர்ந்துள்ளார்.

சர்வதேச மகளிர் தினம் இன்று கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. அதையொட்டி, பிரதமர் மோடி தனது டிவிட்டர் பக்கத்தில் வாழ்த்துச் செய்தி வெளியிட்டுள்ளார். அதில் அவர், தூய்மை இந்தியா திட்டத்திற்கு உதாரணமாகத் திகழ்ந்ததாக சட்டீஸ்கரைச் சேர்ந்த குன்வர்பாய் என்ற பாட்டியை நினைவு கூர்ந்துள்ளார்.

மேலும் இது தொடர்பாக அப்பதிவில் அவர் கூறியிருப்பதாவது:

''இந்தியாவில் ஏராளமான பெண்கள் மனிதநேயம் எனும் வரலாற்றில், தங்கள் தியாகத்தின் மூலம் அழிக்கமுடியாத அடையாளத்தை ஏற்படுத்திச் சென்றுள்ளனர். நீங்களும் உங்கள் வாழ்வில் உங்களைப் பாதித்த, தாக்கத்தை ஏற்படுத்திய பெண்கள் குறித்து '#SheInspiresMe’ என்ற ஹாஸ்டாக்கை பயன்படுத்தி கருத்துக்களைப் பகிருங்கள்.

இன்று நான் பிரச்சாரம் செய்துவரும் ஸ்வச்பாரத் (தூய்மை இந்தியா) திட்டத்துக்கு முன்னோடியாக இருந்தவர் சட்டீஸ்கர் மாநிலம், கோத்தாபாரி கிராமத்தைச் சேர்ந்த 106 வயது குன்வர் பாய் என்ற மூதாட்டி.

#SheInspiresMe- Kunwar Bai, who died earlier this year at the age of 106. Hailing from Chhattisgarh, she sold her goats in order to build toilets. Her contribution towards a Swachh Bharat can never be forgotten. I am deeply inspired by her noble gesture. pic.twitter.com/eANQz01ZYE