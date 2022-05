குடும்ப மானம் போச்சு! பாலாத்காரம் செய்யப்பட்ட சிறுமி கொடூர கொலை! அதிர்ந்து போன போலீஸ்! ஷாக் சம்பவம்

India

oi-Rajkumar R

போபால் : மத்திய பிரதேச மாநிலத்தில் பாலியல் வன்கொடுமையால் பாதிக்கப்பட்ட 17 வயது சிறுமி தன் வீட்டில் இருந்ததால் கிராமத்தினர் அவதூறாக பேசியதாகக் கூறி அவரது தாய் மாமனே விஷம் வைத்து கொலை செய்த கொடூர சம்பவம் போலீசாரையே கடும் அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

மத்திய பிரதேச மாநிலம் ராஜ்கர் மாவட்டத்தில் தான் பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்ட சிறுமியை அவரது தாய் மாமாவும் அவரது மகனும் கொன்ற சம்பவம் அதிர்ச்சியை அரங்கேறியிருக்கிறது.

இது குறித்து பிரபல ஆங்கில பத்திரிகையான ஹிந்துஸ்தான் டைம்ஸில் வெளியிடப்பட்ட செய்தியின்படி, இந்த மாத தொடக்கத்தில் அதே கிராமத்தில் வசிக்கும் நபரால் பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்ட மைனர் சிறுமி, அவளது மாமா மற்றும் உறவினரால் விஷம் உட்கொள்ளும்படி கட்டாயப்படுத்தப்பட்டதாக மூத்த போலீஸ் அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Police in Madhya Pradesh have been shocked by the brutal murder of a 17-year-old girl who was allegedly sexually abused by her mother-in-law for allegedly slandering villagers because she was at home.