பறந்து வந்து தாக்கிய கற்கள்! எல்லையில் அத்துமீறும் நேபாள மக்கள்.. திடீர் அத்துமீறல்! என்ன நடக்கிறது?

oi-Halley Karthik

டேராடூன்: உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தில் இந்தியாவுக்கும் நேபாளத்திற்கும் இடையில் எல்லையாக உள்ள 'காளி' ஆற்றின் கரையோரங்களில் சுவர்கள் எழுப்பப்பட்டு வருகின்றன. இந்நிலையில், இந்த கட்டுமான பணிக்கு இடையூறு ஏற்படுத்தும் வகையில் நேபாளத்தை சேர்ந்தவர்கள் சிலர் கற்களை வீசி தாக்குதலில் ஈடுபட்டுள்ளனர். இந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்த ஆறு இமயமலையில் தொடங்கி உத்தரகாண்ட், உத்தரப் பிரதேசம் வழியாக பயணித்து பீகார் மாநிலத்தில் கங்கை நதியுடன் இணைந்து விடுகிறது. இது தொடங்கும் இடத்தில் காளி கோயில் இருப்பதால் இந்த ஆறு காளியின் பெயராலேயே அழைக்கப்படுகிறது. ஆனால் இது நேபாளத்தில் கண்டகி ஆறு என்று அழைக்கப்படுகிறது.

சுமார் 300 கி.மீ நீளமும் 7620 சதுர கி.மீ பரப்பளவும் கொண்ட இந்த ஆறு இயற்கையாக இந்தியாவுக்கும் நேபாளுக்கும் இடையே எல்லையாக செயல்படுகிறது. இந்த ஆற்றை கடந்து இந்தியாவில் ஊடுருவுவது என்பது மிகவும் கடினமான காரியம். ஏனெனில் இதில் ஆண்டு முழுவதும் தண்ணீர் ஓடிக்கொண்டே இருக்கும்.

காளி ஆற்றில் தடுப்பு சுவருக்கு எதிர்ப்பு- 11-வது முறையாக இந்தியர்கள் மீது நேபாளிகள் சரமாரி கல்வீச்சு

English summary

Walls are being built along the banks of the 'Kali' river in the state of Uttarakhand, which is the border between India and Nepal. In this case, some people from Nepal have attacked by throwing stones to disrupt the construction work. The incident has created a sensation in the area.