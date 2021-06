மேற்கு வங்கம்.. 24 எம்எல்ஏக்கள் "மிஸ்சிங்.." ஆடிப்போன பாஜக.. உள்ளுக்குள் சிரிக்கும் மம்தா பானர்ஜி

India

oi-Veerakumar

கொல்கத்தா: மேற்கு வங்க மாநிலத்தில் மம்தா பானர்ஜிக்கு குடைச்சல் கொடுக்கலாம் என்று பாஜக திட்டம் போட்டால் இப்போது அவர்கள் கட்சியின் எம்எல்ஏக்களே, அவர்களுக்கு குடைச்சல் கொடுக்க ஆரம்பித்துள்ளனர்.

மேற்கு வங்க மாநிலத்தில் ஆளும் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சியை எப்படியாவது வீழ்த்தி, வெற்றி பெற்று ஆட்சிக்கு வந்துவிட வேண்டும் என்று பாஜக பெரும் முயற்சி எடுத்தது.

ஆனால் கடந்த சட்டசபை தேர்தலில் வெறும் 74 தொகுதிகளில் மட்டும்தான் பாஜக வெல்ல முடிந்தது.

முகுல் ராய் வெறும் டிரெய்லர் தான்.. மெயின் பிக்ஸரே இனிதான்.. பாஜக மொத்தமா சரிய போகுது.. மம்தா அதிரடி

English summary

One third of BJP MLAs skip meeting with West Bengal governor on yesterday they may return to Trinamool Congress says, sources.