பாகிஸ்தான் ராணுவ தளபதியை ராஜினாமா செய்ய கூறிய.. ராணுவ அதிகாரி மகனுக்கு 5 ஆண்டுகள் சிறை!

கராச்சி : பாகிஸ்தான் ராணுவ தலைமை தளபதி கமர் ஜாவேத் பஜ்வாவை ராஜினாமா செய்யுமாறு கூறியதற்காக ஓய்வுபெற்ற மேஜர் ஜெனரலின் மகனுக்கு பாகிஸ்தான் ராணுவ நீதிமன்றம் 5 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதித்துள்ளது.

பாகிஸ்தான் நாட்டின் ராணுவ தலைமை தளபதியாக இருந்து வருபவர் கமர் ஜாவேத் பஜ்வா. இவரின் பதவிக்காலம் முடிவடைந்த நிலையில் ஓராண்டு பதவி நீட்டிப்பு செய்து உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டது.

A Pakistani military court has sentenced the son of a retired Major General to five years in prison for demanding the resignation of Pakistan's army chief Qamar Javed Bajwa