"கட்டுக்கட்டாக பணம்" 14 நாள் நீதிமன்ற காவல். . சட்டர்ஜி, அர்பிதாவை சிறையில் அடைக்க கோர்ட் உத்தரவு!

கொல்கத்தா: மேற்கு வங்காள மாநிலத்தில் பண மோசடி வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட அர்பிதா முகர்ஜி மற்றும் பார்த்தா சட்டர்ஜி ஆகியோர் 14 நாட்கள் நீதிமன்ற காவலில் சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர்.

மேற்கு வங்காள மாநிலத்தில் ஆசிரியர் பணி நியமனத்தில் அதிகளவில் பணமோசடி நடந்ததாக முன்னாள் அமைச்சர் பார்த்தா சட்டர்ஜியிடம் அமலாக்கத்துறையின் விசாரணை நடத்தினர்.

இது தொடர்பாக முன்னாள் அமைச்சரான பார்த்தா சட்டர்ஜி மற்றும் அவருக்கு நெருக்கமானவர்களின் வீடுகள் முக்கிய இடங்களில் அமலாக்கத்துறையினர் தீவிர சோதனை மேற்கொண்டனர்.

நடிகை வீட்டில் கைப்பற்றப்பட்ட பணம் என்னுடையது அல்ல. . மேற்குவங்க முன்னாள் அமைச்சர் சட்டர்ஜி விளக்கம்

English summary

Arpita Mukherjee and Partha Chatterjee, who were arrested in a money laundering case in West Bengal, were sent to 14-day judicial custody and sent to jail.