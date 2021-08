குஜராத் லவ் ஜிகாத் சட்டத்தின் சர்ச்சைக்குரிய ஆறு பிரிவுகள்.. ஏற்க மறுத்த உயர்நீதிமன்றம்

India

oi-Velmurugan P

அஹமதாபாத் : குஜராத் அரசு இயற்றிய "லவ் ஜிகாத்"க்கு எதிரான சட்டத்தின் குறிப்பிட்ட ஆறு பிரிவுகளை குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் மீது போடப்படுவதை ஏற்க முடியாது என குஜராத் உயர் நீதிமன்றம் இடைக்கால தடை விதித்துள்ளது.

வலுக்கட்டாயமாக மதமாற்றி அல்லது மோசடி செய்து திருமணம் நடந்தது என்பதற்கான ஆதாரங்கள் இல்லாமல் லவ் ஜிகாத் சட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்துவதை அனுமதிக்க முடியாது என்றும் குஜராத் உயர்நீதிமன்றம் தீர்ப்பு அளித்துள்ளது.

ஆசை வார்த்தை கூறியோ அல்லது ஏமாற்றியோ திருமண வயதை அடைந்தவர்களின் மதங்களுக்கிடையிலான திருமணங்களை "சட்டவிரோத மதமாற்ற நோக்கத்திற்காக திருமணங்கள் என்று அழைக்க முடியாது" என்று நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்தது.

English summary

inter-faith marriages between adults exercising free consent and without allurement or cheating "cannot be termed as marriages for purpose of unlawful conversion", the court said.