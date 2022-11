அட கடவுளே.. இப்படியா நடக்கணும்.. நடுவழியில் கைவிட்ட ஆம்புலன்ஸ்.. மரணித்த நோயாளி..உச்சக்கட்ட கொடுமை

India

oi-Nantha Kumar R

ஜெய்ப்பூர்: ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் வீட்டில் மயங்கி விழுந்த 40 வயது நிரம்பிய நபர் ஆம்புலன்ஸில் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டார். இந்த வேளையில் ஆம்புலன்ஸில் நடந்த சம்பவம் ஒன்று அவரது உயிரையே பறித்த சோகம் நடந்துள்ளது.

ராஜஸ்தான் மாநிலம் பான்ஸ்வாரா மாவட்டம் தானபூர் கிராமத்தை சேர்ந்தவர் தேஜியா (வயது 40). இவர் அந்த பகுதியில் உள்ள தனது மகளின் வீட்டில் கடந்த 3 மாதங்களாக தங்கியிருந்தார்.

இந்நிலையில் நேற்று முன்தினம் தேஜியா திடீரென்று மயங்கி விழுந்தார். இதை பார்த்து அவரது மகளும், மருமகனும் அதிர்ச்சியடைந்தனர்.

English summary

A 40-year-old man was taken to hospital by ambulance after he collapsed at home in Rajasthan state. At this time, an incident happened in the ambulance which took his life.