எல்லா திட்டமும் பிரதமரின் ஜஸ்ட் 2 நண்பர்களுக்காகவே கொண்டுவரப்படுகிறது - பாஜகவை விளாசிய பிரியங்கா

உத்தரகாண்ட்: பிரதமரின் நண்பர்களான 2 தொழிலதிபர்களுக்காகவே நாடு முழுவதும் கொள்கைகள் நடந்து வருகின்றன என பிரியங்கா காந்தி தெரிவித்துள்ளார்.

உத்தரப்பிரதேசத்தில் முதற்கட்டத் தேர்தல் முடிவடைந்திருக்கும் நிலையில், அங்கு காங்கிரஸ் கட்சி தீவிர பிரசாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றது. அதேபோல, உத்தரகாண்டில் இழந்த ஆட்சியை மீண்டும் பிடிக்கவும் காங்கிரஸ் கட்சி பிரசாரம் செய்கிறது.

உத்தரப்பிரதேசம், உத்தரகாண்ட் காங்கிரஸ் கட்சியின் முகமாக வலம் வரும் பிரியங்கா காந்தி, ஐந்து மாநில சட்டசபைத் தேர்தல்களிலும் சூறாவளி பிரசாரத்தில் ஈடுபடுகிறார்.

பிரதமருக்கு இந்த தேசத்தின் மீது தார்மீக பொறுப்பு இல்லையா - பிரியங்கா ஆவேசம்

English summary

Policies of entire country are going on just for 2 industrialists who are friends of the PM. When the Budget comes, it offers nothing for the poor, farmers, middle class, small & medium businessmen says Congress leader Priyanka Gandhi Vadra in Uttarakhand