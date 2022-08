நபிகள் நாயகம் பற்றி சர்ச்சை பேச்சு.. பாஜக எம்எல்ஏ மீது எடுத்த நடவடிக்கை போதாது.. பாகிஸ்தான் கண்டனம்

India

oi-Nantha Kumar R

இஸ்லாமாபாத்: நபிகள் நாயகம் குறித்து சர்ச்சைக்குரிய வகயைில் பேசிய தெலுங்கானா மாநிலத்தை சேர்ந்த பாஜக எம்எல்ஏ ராஜாசிங்கிற்கு பாகிஸ்தான் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது. மேலும் அவர் மீது பாஜக எடுத்த சஸ்பெண்ட் நடவடிக்கை என்பது முஸ்லிம்களுக்கு ஏற்பட்ட வலியையும், வேதனையையும் தணிப்பதாக இல்லை என பாகிஸ்தான் தெரிவித்துள்ளது.

தெலங்கானா மாநிலம் கோஷ்மஹால் தொகுதி பாஜக எம்எல்ஏ ராஜாசிங். இவர் சர்ச்சைகளுக்கு பெயர் பெற்றவர். இதனால் அடிக்கடி ஏதாவது கருத்துகளை கூறி சர்ச்சைகளில் சிக்குவதை வாடிக்கையாக வைத்துள்ளார்.

இந்நிலையில் தான் அவர் சமீபத்தில் நகைச்சுவை நிகழ்ச்சி ஒன்றை விமர்சித்து பேசினார். அப்போது இஸ்லாமிய இறைதூதர் நபிகள் நாயகம் பற்றி சில கருத்துகளை குறிப்பிட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது.

பாஜகவுக்கு மொத்தம் “3 மகன்கள்”.. பணியாவிட்டால் அவர்கள் ஏவப்படுவார்கள்! தேஜஸ்வி சரமாரி அட்டாக்

English summary

Pakistan strongly condemned Telangana BJP MLA Rajasingh for his controversial speech about Prophet Muhammad. And Pakistan said that the suspension action taken by the BJP against him does not alleviate the pain and agony of the Muslims.