வனத்தில் ‛‛உல்லாசம்’’.. கள்ளக்காதல் ஜோடி மீது பசையை ஊற்றி கொன்ற கொடூரம்.. மந்திரவாதி ‛ஷாக்’ செயல்

India

oi-Nantha Kumar R

உதய்ப்பூர்: ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் வனப்பகுதியில் உல்லாசமாக இருந்த கள்ளக்காதல் ஜோடியின் மீது உடலில் 50 சூப்பர்க்ளூ(பெவிக்குவிக் வகை பசை) பாக்கெட்டுகளை ஊற்றி அவர்களை பிரிய விடாமல் தடுத்து மர்மஉறுப்பை அறுத்து கொலை செய்த பயங்கர சம்பவம் நடந்துள்ளது. இதுதொடர்பாக மந்திரவாதியை போலீசார் கைது செய்துள்ள நிலையில் கொலைக்கு பின்னணியில் உள்ள காரணம் ஷாக்கை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

ராஜஸ்தான் மாநிலம் உதய்ப்பூர் அருகே கவுபாவதி வனப்பகுதி உள்ளது. இந்த வனப்பகுதியில் கடந்த 18 ம் தேதி ஒரு ஆணும், பெண்ணும் நிர்வாணமான நிலையில் இறந்து கிடந்தனர்.

இவர்கள் 2 பேரின் உடலிலும் காயங்கள் இருந்தனர். இதுபற்றி தகவல் அறிந்த போலீசார் சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்து சென்று இருவரின் உடலையும் கைப்பற்றி விசாரித்தனர்.

English summary

A horrifying incident has taken place in the state of Rajasthan where a illicat relationship couple who were sex in the forest were killed by 50 packets of fevicwicks poured on their body and they were prevented from separating. While the police have arrested the magician in this regard, the reason behind the murder is shocking.