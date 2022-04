கடைசி பந்தில் இம்ரான் கான் அவுட்! அடுத்த களமிறங்கும் பிரதமர் யார்? காத்திருக்கும் சவால்கள் என்னென்ன?

India

oi-Rajkumar R

இஸ்லாமாபாத் : கடைசி பந்து வரை அடித்து ஆடுவேன் எனக் கூறிய இம்ரான் கான் பாகிஸ்தான் பிரதமர் பதவியில் இருந்து எதிர்கட்சிகளால் தூக்கியடிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அடுத்த பிரதமராக பொறுப்பேற்கவுள்ளவருக்கு காத்திருக்கும் சவால்கள் என்னென்ன? அதனை சமாளிக்க முடியுமா? என கேள்வி எழுந்துள்ளது.

கடந்த மார்ச் 28-ம் தேதி பாகிஸ்தான் பிரதமர் இம்ரான் கானுக்கு எதிராக அந்நாட்டின் எதிர்கட்சிகள் நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் கொண்டுவந்தன. தொடர்ந்து இம்ரான் கானின் பரிந்துரையின் பேரில், அந்நாட்டு அதிபர், பாகிஸ்தான் நாடாளுமன்றத்தை கலைத்து உத்தரவிட்டார்.

இதனால், பாகிஸ்தானில் அரசியல் கொந்தளிப்பு உருவானது. அதன் காரணமாக இந்த விவகாரத்தில் பாகிஸ்தான் உச்ச நீதிமன்றம் தாமாக முன்வந்து வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தியது.

பாகிஸ்தானில் முடிவுக்கு வந்த இம்ரான் கான் ஆட்சி... நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்தில் தோல்வி

English summary

With Imran Khan, who said he would hit the last ball, being ousted by the opposition as Pakistan's prime minister, what are the challenges awaiting the next prime minister? Can it be overcome? As the question arises.