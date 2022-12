“இவர்களெல்லாம் துரோகிகள்..” சர்ச்சையை ஏற்படுத்திய ஜமா மஸ்ஜித் இமாமின் கருத்து! பரபர குஜராத் தேர்தல்

India

oi-Halley Karthik

காந்திநகர்: குஜராத்தில் இரண்டாம் கட்ட தேர்தல் நாளை நடைபெற உள்ள நிலையில், அகமதாபாத்தில் உள்ள ஜமா மஸ்ஜிதின் ஷாஹி இமாம் கூறியுள்ள கருத்து பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. எப்படி என்ன சொன்னார்? குஜராத் தேர்தலில் அவரது கருத்து என்ன மாதிரியான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்?

மாநிலத்தில் உள்ள 182 தொகுதிகளுக்கும் இரண்டு கட்டங்களாக தேர்தல் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் கடந்த 1ம் தேதி 89 தொகுதிகளுக்கான முதல் கட்ட தேர்தல் நடந்து முடிந்தது. இதனையடுத்து 5ம் தேதியான நாளை 93 தொகுதிகளுக்கு இரண்டாம் கட்ட தேர்தல் நடைபெறுகிறது.

இதற்கான பிரசாரங்கள் நேற்றுடன் முடிந்துள்ளன. ஒட்டுமொத்தமாக 182 தொகுதிகளில் பாஜக ஒரேயொரு இஸ்லாமிய வேட்பாளரைக்கூட களமிறக்கவில்லை. ஆனால் காங்கிரஸ் 6, ஆம் ஆத்மி இரண்டு என இஸ்லாமிய வேட்பாளர்களை களமிறக்கியுள்ளது.

English summary

With the second phase of elections to be held in Gujarat tomorrow, the Shahi Imam of Jama Masjid in Ahmedabad has made a controversial comment saying that parties fielding Muslim women candidates are weakening Islam.