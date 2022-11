ஆம் ஆத்மி பிரச்சாரத்தில் விண்ணை கிழித்த "மோடி கோஷம்".. கெஜ்ரிவால் கூறிய ஒற்றை வார்த்தை.. "மாஸ்"

India

oi-Jackson Singh

காந்திநகர்: குஜராத் சட்டமன்றத் தேர்தலை முன்னிட்டு ஆம் ஆத்மி கட்சிக்காக பிரச்சாரம் செய்ய சென்ற அக்கட்சியின் தேசிய ஒருங்கிணைப்பாளர் அர்விந்த் கேஜ்ரிவாலை பேச விடாமல் ஒரு பெரும் கூட்டம் "மோடி.." "மோடி.." என கோஷம் இட்டதால் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

அப்போது பேசிய கெஜ்ரிவால் , "நீங்கள் யார் பெயரை வேண்டுமானாலும் கோஷமாக எழுப்புங்கள். அதுகுறித்து நான் கவலைப்பட மாட்டேன். உங்கள் குழந்தைகளுக்கு பள்ளிக்கூடம் கட்டித்தர போகிறவன் நான் தான்" என அவர் கூறினார்.

குஜராத் சட்டமன்றத் தேர்தலில் ஆளும் பாஜகவுக்கு கடும் நெருக்கடியை ஆம் ஆத்மி கொடுத்து வருவதால், பாஜக தொண்டர்கள் அர்விந்த் கெஜ்ரிவால் மீது கோபத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.

English summary

Arvind Kejriwal said that you may shout slogans in support of whoever you want, but it is Kejriwal who will make schools for your children.