பவர் ஷேரிங்.. முன்னேறும் தாலிபான்.. இறங்கி வரும் ஆப்கான். அரசு.. அதிகாரத்தை பகிர்ந்து கொள்ள அழைப்பு?

oi-Shyamsundar I

காபுல்: ஆப்கானிஸ்தானில் தாலிபான்கள் வேகமாக முன்னேறி வரும் நிலையில், ஆட்சியை பகிர்ந்து கொள்ளலாம் என்று ஆப்கான் அரசு இறங்கி வந்திருப்பதாக தகவல்கள் வருகின்றன. தாலிபான் படைகள் வென்று வரும் நிலையில் ஆட்சி அதிகாரத்தை இரண்டு தரப்பும் பகிர்ந்து கொள்ளலாம், போரை இதோடு நிறுத்திவிடலாம் என்று ஆப்கான். அரசு தரப்பு தூது விட்டு இருப்பதாக தகவல்கள் வருகின்றன.

ஆப்கான் சிவில் வார் தற்போது உச்சத்தில் உள்ளது. அமெரிக்கா எப்போது ஆப்கானிஸ்தானை விட்டு வெளியேறுவதாக அறிவித்ததோ அந்த நொடியிலேயே அந்த நாடு கிட்டத்தட்ட தாலிபான்கள் கைவசம் வந்துவிட்டது. தாலிபான்களுடன் செய்த அமைதி பேச்சுவார்த்தையின் முடிவாக அமெரிக்க படைகள் ஆப்கானிஸ்தானில் இருந்து வெளியேற ஒப்புக்கொண்டது.

கணக்குப்படி செப்டம்பர் 11ம் தேதி 2021ல்தான் அமெரிக்க படைகள் வெளியேற வேண்டும். இரட்டை கோபுர தாக்குதல் நடந்து சரியாக 20 வருடம் முடியும் போது படைகள் வாபஸ் வாங்கப்படுவதாகவே முதலில் ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டது. ஆனால் பொருளாதார நிலை உள்ளிட்ட ல்வேறு அழுத்தங்களால் அமெரிக்க அதிபர் பிடன் ஆப்கானிஸ்தானை விட்டு இந்த மாதம் இறுதியிலேயே வெளியேறும் முடிவை எடுத்துவிட்டார்.

English summary

Taliban surges almost 90 percent of the country Afghanistan Government wants a share in power and wants to stop the war at any cost: Sources